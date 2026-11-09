Німеччина назвала обсяг допомоги Україні від початку повномасштабної війни: скільки дали

Від початку повномасштабної війни Німеччина надала Україні близько 100,9 млрд євро, з якої понад 43,3 млрд євро становила цивільна допомога. Також німецький уряд передбачив на наступні роки близько 57,6 млрд євро військової підтримки.

Як пише Dilo, про це йдеться у відповіді федерального уряду ФРН на депутатський запит ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Бундестазі, передає "Укрінформ".

Зазначається, щоз 24 лютого 2022 року уряд Німеччини виділив двосторонню цивільну підтримку Україні на суму понад 43,3 млрд євро, а військову підтримку на суму близько 57,6 млрд євро надав або передбачив на наступні роки (станом на 30 червня 2026 року).

При цьому, до урядової статистики включено також допомогу громадянам України, які перебувають у Німеччині. Військова складова охоплює не лише вже надану допомогу, а й кошти, передбачені на наступні роки, тобто не всі зазначені суми вже фактично витрачені.

В уряді Німеччини наголосили, що продовжуватимуть всебічну підтримку України, оскільки наслідки можливої військової перемоги Росії створили б значно більші безпекові витрати.

Також у 2024-2025 роках Німеччина виступала партнером із реалізації проєктів закупівель для України коштом надприбутків від заморожених активів центрального банку Росії. У 2024 році на ці цілі було спрямовано 100 млн євро, у 2025 році – 217,5 млн євро. Ці кошти були зараховані до федерального бюджету ФРН як цільові надходження та в повному обсязі використані для фінансування додаткових видатків за бюджетною статтею підтримки України.

В уряді Німеччини також підкреслили, що постійно перевіряють використання коштів, виділених на підтримку України, під час проведення яких суттєвих недоліків виявлено не було.

Натомість Кільський інституту світової економіки підрахував, що зі 100 мільярдів євро, які Німеччина вказує як "двосторонню допомогу Україні", безпосередньо українська сторона отримала близько 41,7 мільярда євро. Всі останні кошти насправді витрачаються у самій ФРН на українців, які там живуть. Ці гроші не допомагають українському уряду захищатися від російських атак.

"Німеччина є найбільшим донором України в Європі. Однак комунікація федерального уряду щодо цієї допомоги стає дедалі заплутанішою. Сума в 100 мільярдів євро вводить в оману, якщо її називають "двосторонньою допомогою Україні". Це прикро, особливо з огляду на те, наскільки багато Німеччина насправді робить", – прокоментував керівник Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

4 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової та енергетичної допомоги на €1,3 млрд. До пакета увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та обладнання для енергетичної інфраструктури. Підтримка стосується як посилення захисту України від російських атак, так і забезпечення роботи критично важливих об'єктів.