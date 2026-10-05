Україна і Німеччина уклали 15 домовленостей на понад €8,5 млрд

Україна та Німеччина 4 жовтня уклали 15 угод і документів загальною вартістю понад 8,5 млрд євро. Значна частина домовленостей стосується виробництва, українських замовлень для німецької промисловості та спільних проєктів в Україні.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

Окремо Німеччина оголосила новий комплексний пакет підтримки України на понад 1,3 млрд євро. Він передбачає озброєння, допомогу енергетичному сектору перед зимою та фінансування виробництва нових перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами.

За словами Зеленського, Україна вже спільно з Німеччиною виробляє безпілотники та планує збільшувати закупівлі німецької зброї й обладнання.

"Україна ділиться своїми знаннями, досвідом, а також робить замовлення і спільно виробляє. Це робочі місця для Німеччини і для України", – зазначив президент.

Також розпочалася робота над створенням спільних підрозділів безпілотних літальних апаратів у Німеччині.

Разом із канцлером Фрідріхом Мерцом до Києва вперше прибула економічна делегація високого рівня, зокрема федеральна міністерка економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе. До складу делегації увійшли представники оборонної промисловості та енергетичного сектору, зацікавлені у проєктах оборони, забезпечення та відбудови України.

Сторони також підписали окрему домовленість щодо співпраці у сфері протидії безпілотним системам.

Таким чином, співпраця України та Німеччини дедалі більше переходить від прямої допомоги до промислової кооперації – спільного виробництва, українських замовлень для німецьких підприємств та реалізації проєктів безпосередньо в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Німеччина узгодили оборонний пакет на €4 млрд, який передбачав фінансування протиповітряної оборони, безпілотних систем та виробництва далекобійного озброєння.