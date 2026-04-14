Посилення ППО та виробництво дронів: Україна і Німеччина узгодили оборонний пакет на чотири мільярди євро

Борис Пісторіус, Михайло Федоров, військовий ФРН
Михайло Федоров та Борис Пісторіус узгодили новий масштабний пакет співпраці в оборонній сфері / Міноборони

Україна та Німеччина підписали пакет оборонних угод на загальну суму 4 млрд євро. Кошти спрямують на зміцнення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем та та виробництво далекобійного озброєння.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Документи затвердили Міністр оборони України Михайло Федоров та Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за участю Президента Володимира Зеленського та Канцлера Фрідріха Мерца.

Посилення системи ППО

Основним напрямком є закупівля ракет для комплексів Patriot. Німеччина профінансує контракт із компанією Raytheon на суму 3,2 млрд євро для постачання декількох сотень ракет. Також угода передбачає передачу 36 пускових установок IRIS-T, вартість яких складає приблизно 182 млн євро. Кошти на це виділить німецька сторона.

Спільне виробництво

У межах програми Build with Ukraine сторони створять спільне підприємство на території Німеччини. Там виготовлятимуть дрони типу mid-strike з використанням технологій штучного інтелекту. На першому етапі заплановано випуск 5 тисяч одиниць для Сил оборони України. Проєкт повністю фінансується Німеччиною.

Окремим пунктом є інвестиції обсягом 300 млн євро в українські deep-strike спроможності. Ці кошти підуть на виробництво вітчизняного далекобійного озброєння.

Нагадаємо, Україна запропонувала Німеччині укласти двосторонню угоду щодо виробництва дронів, ракет і оборонного софту. Сторони вже переходять до практичної роботи над ініціативою.

Автор:
Тетяна Ковальчук