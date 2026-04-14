Усиление ПВО и производство дронов Украина и Германия согласовали оборонный пакет на четыре миллиарда евро

Украина и Германия подписали пакет оборонных соглашений на общую сумму 4 млрд. евро. Средства будут направлены на укрепление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем и производство дальнобойного вооружения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Документы утвердили Министр обороны Украины Михаил Федоров и Министр обороны Германии Борис Писториус с участием Президента Владимира Зеленского и Канцлера Фридриха Мерца.

Усиление системы ПВО

Основным направлением есть закупка ракет для комплексов Patriot. Германия профинансирует контракт с компанией Raytheon на сумму 3,2 млрд евро для поставки нескольких сот ракет. Также соглашение предусматривает передачу 36 пусковых установок IRIS-T, стоимость которых составляет около 182 млн евро. Денежные средства на это выделит немецкая сторона.

Совместное производство

В рамках программы Build with Ukraine стороны создадут совместное предприятие на территории Германии. Там будут производить дроны типа mid-strike с использованием технологий искусственного интеллекта. На первом этапе планируется выпуск 5 тысяч единиц для Сил обороны Украины. Проект полностью финансируется Германией.

Отдельным пунктом являются инвестиции в размере 300 млн евро в украинские deep-strike способности. Эти средства пойдут на производство отечественного дальнобойного вооружения.

Напомним, Украина предложила Германии заключить двустороннее соглашение по производству дронов, ракет и оборонного софта. Стороны уже переходят к практической работе над инициативой.