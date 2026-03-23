Германия профинансирует для Украины 15 000 дронов-перехватчиков Strila

Германия профинансирует и передаст 15 000 дронов-перехватчиков Strila украинского производства подразделениям Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

Эта поставка является частью поддержки Германией для наращивания производства беспилотных систем для украинской армии. По условиям соглашения предусмотрено обучение подразделений, логистику и дальнейшее развитие беспилотных систем.

Дроны Strila специально разработаны для поражения быстрых и маневрирующих воздушных целей, включая боевые дрона типа Shahed, и уже проверены в условиях реальных боевых действий.

Производство будет расширено благодаря совместной работе немецкой компании Quantum Systems и украинского производителя WIY Drones для оперативного удовлетворения потребностей ВСУ и Сил безопасности и обороны.

Финансирование обеспечивает правительство Германии, а соглашение заключено с участием представителей Национальной гвардии Украины, компании Quantum Systems и временного поверенного в делах Германии Максимилиана Раша.

В декабре 2025 г. Quantum Systems и украинская компания Frontline Robotics основали совместное немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries. В рамках этого сотрудничества в этом году украинские ВСУ получат первые 10 000 БПЛА "Линза", оснащенных искусственным интеллектом, успешно испытанными на поле боя.

Ранее сообщалось, что Германия предоставит Украине пакет помощи на €200 млн, которые пойдут на разведывательные дроны и гражданскую защиту.