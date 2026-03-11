Німеччина надасть Україні додаткових €200 млн на розвіддрони

Німеччина надасть України пакет допомоги на €200 млн, що підуть на розвідувальні дрони і цивільний захист.

Як пише Delo.ua, про це заявила президентка Бундестагу ФРН Юлія Кльокнер, виступаючи на засіданні Верховної Ради, цитує "Укрінформ".

"Ми продовжуємо посилювати підтримку саме там, де Росія свідомо робить ставку на виснаження. Цими днями Німеччина надає додаткові €200 млн, щоб посилити захист проти російського повітряного терору. Йдеться про збільшення коштів для розвідувальних дронів і цивільного захисту", – зазначила вона.

Німецька допомога повинна збільшити можливості України захистити людей і життєво важливу інфраструктуру, підкреслила Кльокнер.

Що відомо про візит президентки Бундестагу Юлії Кльокнер до Києва

Кльокнер уперше прибула до Києва 11 березня на запрошення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

На брифінгу з українським колегою Русланом Стефанчуком вона заявила, що бачить більше можливостей для німецької присутності в Україні і відповідні підсумки свого візиту вона передасть міністру внутрішніх справ Німеччини Александру Добріндту.

Нагадаємо, 10 березня Україна та Німеччина підписали угоду про виділення 33 млн євро на проєкт пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб. Завдяки новій програмі вже у 2026 році близько 600 родин переселенців зможуть придбати власне житло на пільгових умовах.