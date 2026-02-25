Запланована подія 2

Допомога від Німеччини: Київ забезпечили генераторами та обладнанням для підключення

Київ отримав від мерії міста-побратима Гамбурга 20 автономних джерел живлення різної потужності - від 66 до 110 кВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Володимир Кличко.

Енергетична допомога

 Крім того, з Німеччини надійшло все необхідне обладнання для їх підключення.

Мер Києва подякував німецьким партнерам за підтримку, наголосивши, що така допомога надзвичайно важлива для подолання енергетичної кризи, спричиненої нищівними атаками ворога на критичну інфраструктуру міста та країни в цілому.

Отримані генератори дозволять забезпечити стабільне електропостачання в ключових об’єктах міської інфраструктури та сприятимуть збереженню життєдіяльності столиці під час складних умов енергетичної кризи.

Київ продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами та містами-побратимами для посилення своєї стійкості та захисту критично важливих об’єктів, нраголосив Кличко.

Зауважимо, за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Раніше Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Автор:
Ольга Опенько