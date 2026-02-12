Запланована подія 2

ЄС передав Києву ще 234 генератори зі стратегічного резерву rescEU

Київ отримав генератори для тепла і води від ЄС / Depositphotos

Київ отримав останню партію генераторів зі стратегічного резерву ЄС rescEU - ще 234 одиниці обладнання, що завершило постачання 500 генераторів для забезпечення тепла та води у житлових будинках під час відключень електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України.

Київ посилює енергостійкість

До комплекту входять 438 генераторів потужністю 23 кВт і 62 генератори потужністю 27 кВт. Загальна потужність обладнання становить 12 МВт, що дозволяє підтримувати роботу індивідуальних теплових пунктів та насосів водопостачання й водовідведення під час тривалих відключень електроенергії.

Генератори передадуть насамперед у будинки з найвищими ризиками порушення теплопостачання та водопостачання, щоб мешканці мали доступ до базових послуг навіть під час атак чи аварій.

Поставки повністю фінансуються ЄС і є частиною довгострокової співпраці, спрямованої на підвищення енергетичної автономності українських міст. Вдячність за підтримку висловлено Європейському Союзу та Європейській комісарці з питань рівності, готовності та управління кризовими ситуаціями Аджі Лябіб за особисту участь.

Зауважимо, за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Раніше Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Автор:
Ольга Опенько