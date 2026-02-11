Литва передала Києву 22 генератори для критичної інфраструктури

Литва передала Україні 22 генератори загальною потужністю 13 МВт для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури Києва. Обладнання вже отримали столичні лікарні та підприємства тепло- і водопостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

З початку повномасштабного вторгнення через Хаб екстреної енергетичної допомоги Литва направила до України 348 гуманітарних вантажів — понад 5900 тонн енергетичного обладнання. Йдеться про силові та розподільчі трансформатори, кабельну продукцію, дизельні генератори, спецтехніку та транспорт.

Крім того, для посилення енергонезалежності медзакладів Литва передала понад 2 тисячі сонячних панелей у межах програми "Промінь надії". Із початку року шість лікарень уже розпочали автономне виробництво електроенергії, ще один заклад перебуває на стадії технічного проєктування.

Серед інших спільних проєктів — передача демонтованого обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3 для відновлення українських енергооб’єктів та розподіл обладнання з Ігналінської АЕС між атомними і теплоелектростанціями України.

Внесок Литви до Фонду підтримки енергетики України становить 5,7 млн євро. За ці кошти закуплено обладнання для теплопостачання Білої Церкви, а наступний грант планують спрямувати на відновлення теплопостачання Харкова.

Зауважимо, за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Раніше Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.