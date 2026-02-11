- Категория
Литва передала Киеву 22 генератора для критической инфраструктуры
Литва передала Украине 22 генератора общей мощностью 13 МВт для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры Киева. Оборудование уже получили столичные больницы и предприятия тепло- и водоснабжения.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.
С начала полномасштабного вторжения из-за Хаба экстренной энергетической помощи Литва направила в Украину 348 гуманитарных грузов — более 5900 тонн энергетического оборудования. Речь идет о силовых и распределительных трансформаторах, кабельной продукции, дизельных генераторах, спецтехнике и транспорте.
Кроме того, для усиления энергонезависимости медучреждений Литва передала более 2 тысяч солнечных панелей в рамках программы "Луч надежды". С начала года шесть больниц уже приступили к автономному производству электроэнергии, еще одно заведение находится на стадии технического проектирования.
Среди других совместных проектов – передача демонтированного оборудования из Вильнюсской ТЭЦ-3 для восстановления украинских энергообъектов и распределение оборудования из Игналинской АЭС между атомными и теплоэлектростанциями Украины.
Вклад Литвы в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 5,7 млн. евро. За эти средства закуплено оборудование для теплоснабжения Белой Церкви, а следующий грант планируется направить на восстановление теплоснабжения Харькова.
Заметим, что за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудования от широкой коалиции государств и международных организаций.
Ранее Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.