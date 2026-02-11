Генераторы и мобильные котельные: сколько Украина получила энергопомощи от партнеров за две недели

Международные партнеры продолжают усиливать устойчивость украинской энергосистемы. Только за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудования от широкой коалиции государств и международных организаций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Кто оказал помощь

К формированию грузов присоединились более 10 стран, в том числе Германия, Япония, Франция, Литва, Италия и Азербайджан, а также структуры ЕС и UNICEF.

Параллельно с получением новых партий Минэнерго активно распределяет накопившиеся резервы: за последние две недели со складов хабов отгрузили более 1152 тонн гуманитарной помощи.

Этот ресурс направлен на поддержку больниц, социальных учреждений, объектов критической инфраструктуры и подразделений ГСЧС.

Что именно получили регионы

В пределах последнего распределения в области отправили:

774 генератора для обеспечения автономного питания;

для обеспечения автономного питания; 40 единиц специализированного оборудования, включая блочно-модульные котельные, когенерационные установки и мощные котлы.

Планы на ближайшее время

В ближайшее время ожидается прибытие еще 798 генераторов, 117 трансформаторов, а также 120 котлов и когенерационных установок.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Украина приняла 27 тысяч тонн энергетической гуманитарной помощи, из которых более 25 тысяч тонн уже работают на местах.

Зимняя помощь Украине

Напомним, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Ранее чешские волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.

Также Эстония через неправительственные организации выделяет около 400 тысяч евро в поддержку украинцев, которые остаются зимой без электроэнергии и отопления. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

В конце января Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, объем которого был увеличен до 120 млн. евро.