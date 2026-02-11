"Укрзализныця" доставила из Литвы 50 генераторов общей мощностью 17,8 МВт

"Укрзализныця" по заказу Минэнерго транспортировала из Литвы партию из 50 мощных генераторов суммарной мощностью 17,8 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Указывается, что оборудование с единичной мощностью от 300 до 900 кВт предназначено для усиления устойчивости украинской энергосистемы.

Доставить генераторы и необходимое оборудование железнодорожникам удалось за трое суток.

"Учитывая погодные условия и габариты груза, такую логистику смогли обеспечить только железнодорожники, что критически важно в условиях регулярных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Часть генераторов уже выгрузили для одной из западных областей Украины, другие будут обеспечивать энергоподдержку столицы.

Фото: Укрзализныця

Ранее Киевская область получила 40 комплектов автономного оборудования от литовской организации Stiprūs-карту при содействии Посольства Литовской Республики в Украине. Генераторы передали детским домам семейного типа.