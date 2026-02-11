Запланована подія 2

"Укрзализныця" доставила из Литвы 50 генераторов общей мощностью 17,8 МВт

Укрзализныця
Укрзализныця за трое суток доставила из Литвы партию мощных генераторов / Укрзалізниця

"Укрзализныця" по заказу Минэнерго транспортировала из Литвы партию из 50 мощных генераторов суммарной мощностью 17,8 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Указывается, что оборудование с единичной мощностью от 300 до 900 кВт предназначено для усиления устойчивости украинской энергосистемы.

Доставить генераторы и необходимое оборудование железнодорожникам удалось за трое суток.

"Учитывая погодные условия и габариты груза, такую логистику смогли обеспечить только железнодорожники, что критически важно в условиях регулярных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Часть генераторов уже выгрузили для одной из западных областей Украины, другие будут обеспечивать энергоподдержку столицы.

Фото: Укрзализныця

Ранее Киевская область получила 40 комплектов автономного оборудования от литовской организации Stiprūs-карту при содействии Посольства Литовской Республики в Украине. Генераторы передали детским домам семейного типа.

Автор:
Татьяна Бессараб