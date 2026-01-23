Литва передаст Украине электрогенераторы более чем на 2 млн евро

Литва предоставит Украине электрогенераторы на сумму более 2 млн. евро, усилив поддержку украинской энергосистемы в условиях постоянных атак со стороны России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

"В День Соборности Украины мы присылаем из Литвы тепло – и электрогенераторы на сумму более 2 миллионов евро. Литва вместе с Украиной. Слава Украине!", – написал он.

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме только за последние дни страна получила шесть грузов общим весом более 50 тонн.

Направили помощь Нидерланды, Германия, Швейцария, Финляндия, Испания и Норвегия. Среди полученного оборудования – силовые трансформаторы, распределительные шкафы, мобильные генераторы и осветительные мачты.

Новые партии помощи от стран-партнеров уже в пути, в частности, в пятницу ожидается прибытие крупной партии оборудования из Чехии. Также из Польши в Киев следует колонна из 400 мощных генераторов. Австрия уже отправила свой груз в резервный хаб Минэнерго.

Напомним, на следующей неделе Ирландия перечислит €25 млн в Фонд поддержки энергетики Украины, который будет направлен на восстановление энергетической инфраструктуры и обеспечение стабильного электроснабжения. Нидерландам также объявили о дополнительной помощи в размере €23 млн.