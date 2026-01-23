Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,92

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Литва передаст Украине электрогенераторы более чем на 2 млн евро

Литва передаст Украине электрогенераторы
Литва передаст Украине электрогенераторы

Литва предоставит Украине электрогенераторы на сумму более 2 млн. евро, усилив поддержку украинской энергосистемы в условиях постоянных атак со стороны России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

"В День Соборности Украины мы присылаем из Литвы тепло – и электрогенераторы на сумму более 2 миллионов евро. Литва вместе с Украиной. Слава Украине!", – написал он.

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме только за последние дни страна получила шесть грузов общим весом более 50 тонн.

Направили помощь Нидерланды, Германия, Швейцария, Финляндия, Испания и Норвегия. Среди полученного оборудования – силовые трансформаторы, распределительные шкафы, мобильные генераторы и осветительные мачты.

Новые партии помощи от стран-партнеров уже в пути, в частности, в пятницу ожидается прибытие крупной партии оборудования из Чехии. Также из Польши в Киев следует колонна из 400 мощных генераторов. Австрия уже отправила свой груз в резервный хаб Минэнерго.

Напомним, на следующей неделе Ирландия перечислит €25 млн в Фонд поддержки энергетики Украины, который будет направлен на   восстановление энергетической инфраструктуры   и обеспечение стабильного электроснабжения. Нидерландам также объявили о дополнительной помощи в размере €23 млн.

Автор:
Татьяна Гойденко