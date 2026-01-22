В Буче заработали "вагони незламності" с теплом, Starlink и зарядками (ФОТО)

В Буче заработали "вагони незламності" от "Укрзализныци". На станции Буча горожане могут согреться, подзарядить телефоны и воспользоваться интернетом Starlink.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.

Где согреться в Буче?

"Вагони незламності" от "Укрзализныци" уже в Буче. Это о поддержке людей. О том, чтобы даже без света было тепло, спокойно и безопасно", - заявил Федорук.

Вагоны работают на станции Буча – вблизи пешеходного моста, недалеко от рынка. Они открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.

В вагонах можно согреться, отдохнуть, подзарядить мобильные телефоны и пользоваться стабильным интернетом Starlink.

Одновременно в двух вагонах могут находиться до 140 человек.

Внутри оборудовано все необходимое для временного пребывания, в том числе микроволновые печи, холодильники и детский уголок. Посещение разрешено вместе с домашними животными.

"Сохраните эту информацию и передайте тем, кому она нужна. Мы рядом. И вместе пройдем эту зиму", - подытожил Федорук.

Где еще появятся "вагони незламності"?

Мобильные хабы будут развернуты на станциях в тех регионах, где есть потребность в автономном питании и тепле наиболее острой:

Харьковщина, Сумщина и Полтавщина: вагоны будут работать в общинах, где отсутствуют стационарные пункты несокрушимости и нет стабильного автономного теплоснабжения.

Киевщина: пункты обогрева на базе вагонов будут размещены на станциях Бородянка, Ирпень и Буча.

Днепр, Павлоград и Запорожье: здесь автономные вагоны будут служить дополнительными опорными точками на случай масштабных обесточений.

Напомним, для экономии электроэнергии и по требованию правительства "Укрзализныця" на вокзалах в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове приглушили наружное освещение.