У Бучі запрацювали вагони незламності з теплом, Starlink та зарядками (ФОТО)

У Бучі запрацювали вагони незламності від “Укрзалізниці”. На станції Буча містяни можуть зігрітися, підзарядити телефони та скористатися інтернетом Starlink.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Де зігрітися у Бучі?

"Вагони незламності від "Укрзалізниці" вже у Бучі. Це про підтримку людей. Про те, щоб навіть без світла було тепло, спокійно і безпечно", - заявив Федорук.

Вагони працюють на станції Буча - поблизу пішохідного мосту, неподалік від ринку. Вони відкриті щодня з 8:00 до 20:00.

У вагонах можна зігрітися, відпочити, підзарядити мобільні телефони та скористатися стабільним інтернетом Starlink.

Одночасно у двох вагонах можуть перебувати до 140 осіб.

Усередині облаштовано все необхідне для тимчасового перебування, зокрема мікрохвильові печі, холодильники та дитячий куточок. Відвідування дозволене разом із домашніми тваринами.

"Збережіть цю інформацію й передайте тим, кому вона потрібна. Ми поруч. І разом пройдемо цю зиму", - підсумував Федорук.

Де ще з’являться вагони незламності?

Мобільні хаби будуть розгорнуті на станціях у тих регіонах, де є потреба в автономному живленні та теплі є найбільш гострою:

Харківщина, Сумщина та Полтавщина: вагони працюватимуть у громадах, де наразі відсутні стаціонарні пункти незламності та немає стабільного автономного теплопостачання.

вагони працюватимуть у громадах, де наразі відсутні стаціонарні пункти незламності та немає стабільного автономного теплопостачання. Київщина: пункти обігріву на базі вагонів розмістять на станціях Бородянка, Ірпінь та Буча.

пункти обігріву на базі вагонів розмістять на станціях Бородянка, Ірпінь та Буча. Дніпро, Павлоград та Запоріжжя: тут автономні вагони слугуватимуть додатковими точками опори на випадок масштабних знеструмлень.

Нагадаємо, задля економії електроенергії та на вимогу уряду "Укрзалізниця" на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові приглушили зовнішнє освітлення.