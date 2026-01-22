Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Бучі запрацювали вагони незламності з теплом, Starlink та зарядками (ФОТО)

вагони незламності
Вагони незламності від "Укрзалізниці" вже у Бучі / Укрзалізниця

У Бучі запрацювали вагони незламності від “Укрзалізниці”. На станції Буча містяни можуть зігрітися, підзарядити телефони та скористатися інтернетом Starlink.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Де зігрітися у Бучі?

"Вагони незламності від "Укрзалізниці" вже у Бучі. Це про підтримку людей. Про те, щоб навіть без світла було тепло, спокійно і безпечно", - заявив Федорук.

Вагони працюють на станції Буча - поблизу пішохідного мосту, неподалік від ринку. Вони відкриті щодня з 8:00 до 20:00.

У вагонах можна зігрітися, відпочити, підзарядити мобільні телефони та скористатися стабільним інтернетом Starlink.

Одночасно у двох вагонах можуть перебувати до 140 осіб.

Усередині облаштовано все необхідне для тимчасового перебування, зокрема мікрохвильові печі, холодильники та дитячий куточок. Відвідування дозволене разом із домашніми тваринами.

"Збережіть цю інформацію й передайте тим, кому вона потрібна. Ми поруч. І разом пройдемо цю зиму", - підсумував Федорук.

Фото 2 — У Бучі запрацювали вагони незламності з теплом, Starlink та зарядками (ФОТО)
Фото 3 — У Бучі запрацювали вагони незламності з теплом, Starlink та зарядками (ФОТО)
Фото 4 — У Бучі запрацювали вагони незламності з теплом, Starlink та зарядками (ФОТО)
Фото 5 — У Бучі запрацювали вагони незламності з теплом, Starlink та зарядками (ФОТО)
Фото 6 — У Бучі запрацювали вагони незламності з теплом, Starlink та зарядками (ФОТО)

Де ще з’являться вагони незламності? 

Мобільні хаби будуть розгорнуті на станціях у тих регіонах, де є потреба в автономному живленні та теплі є найбільш гострою:

  • Харківщина, Сумщина та Полтавщина: вагони працюватимуть у громадах, де наразі відсутні стаціонарні пункти незламності та немає стабільного автономного теплопостачання.
  • Київщина: пункти обігріву на базі вагонів розмістять на станціях Бородянка, Ірпінь та Буча.
  • Дніпро, Павлоград та Запоріжжя: тут автономні вагони слугуватимуть додатковими точками опори на випадок масштабних знеструмлень.

Нагадаємо, задля економії електроенергії та на вимогу уряду "Укрзалізниця" на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові приглушили зовнішнє освітлення.

Автор:
Ольга Опенько