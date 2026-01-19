Вагони незламності: де з’являться мобільні хаби з опаленням та живленням від "Укрзалізниці"

“Укрзалізниця” спільно з партнерами вводить у роботу мережу мобільних пунктів незламності. Найближчими днями на залізничні станції України прибудуть спеціально обладнані автономні вагони, що мають стати ключовою підтримкою для населення у разі тривалих відключень електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Де з’являться мобільні пункти

Мобільні хаби будуть розгорнуті на станціях у тих регіонах, де потреба в автономному живленні та теплі є найбільш гострою:

Харківщина, Сумщина та Полтавщина: вагони працюватимуть у громадах, де наразі відсутні стаціонарні пункти незламності та немає стабільного автономного теплопостачання.

вагони працюватимуть у громадах, де наразі відсутні стаціонарні пункти незламності та немає стабільного автономного теплопостачання. Київщина: пункти обігріву на базі вагонів розмістять на станціях Бородянка, Ірпінь та Буча.

пункти обігріву на базі вагонів розмістять на станціях Бородянка, Ірпінь та Буча. Дніпро, Павлоград та Запоріжжя: тут автономні вагони слугуватимуть додатковими точками опори на випадок масштабних знеструмлень.

Повна автономність

Нові пункти незламності — це повноцінні автономні хаби на колесах. Кожен вагон оснащений потужними системами живлення та опалення, що дозволяє їм функціонувати незалежно від загальної енергомережі. Жителі міст зможуть зігрітися, зарядити гаджети та скористатися зв’язком у разі критичної ситуації.

Мінрозвитку разом з ОВА та "Укрзалізницею" визначають, де саме працюватимуть мобільні пункти. Вагони розміщають на станціях і вокзалах міст та селищ, щоб люди могли швидко дістатися до них у разі потреби.

Окремо ще 14 "вагонів незламності" прямують до прифронтових областей. Вони також розглядаються як швидкий мобільний резерв і можуть бути оперативно переміщені на будь-яку станцію України залежно від безпекової ситуації та потреб регіонів.

Кожен такий вагон оснащений:

повноцінним опаленням за будь-якої погоди;

зарядними станціями від генератора та портативних джерел живлення;

мікрохвильовою піччю та холодильником;

комплектом Starlink для стабільного зв’язку;

дитячим купе з іграми, книжками та мультзоною;

pet-friendly купе для власників домашніх тварин.

Понад 30 "вагонів незламності" вирушають у регіони України. Фото: Мінрозвитку

В міністерстві додали, що після масованої атаки ворога на початку січня "вагони незламності" були оперативно доставлені на станції у Броварах, Борисполі, Василькові та Фастові.

За тиждень тривалих відключень електроенергії ними скористалися понад 4 тисячі людей.

Нагадаємо, задля економії електроенергії та на вимогу уряду "Укрзалізниця" на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові приглушили зовнішнє освітлення.