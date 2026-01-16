- Категорія
Пункти незламності та резервна генерація: Свириденко розповіла про заходи проти енергетичної кризи
Уряд впроваджує заходи для подолання надзвичайної ситуації в енергетиці: розгортають пункти незламності, підключають резервне обладнання, підтримують будинки з електроопаленням і контролюють раціональне споживання електроенергії.
Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Як уряд забезпечує електропостачання та теплопостачання
Заходи уряду та енергетичних служб у надзвичайній ситуації
- Резервне живлення та генератори. Мінрозвитку, Міненерго, МВС, ДСНС та військові адміністрації оцінюють потребу в генераторах та іншому резервному обладнанні по регіонах. Необхідне обладнання оперативно перерозподіляється до об’єктів життєзабезпечення.
- Житлові будинки Києва та області. Перевіряється стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання будинків. Особлива увага приділяється будинкам з електроопаленням, де відсутнє електропостачання. Для мешканців, які опинилися у складних умовах, організовані резервні джерела живлення, підвезення води та інша допомога.
- Будинки з електроопаленням. Розглядається можливість включення таких будинків до об’єктів критичної інфраструктури для забезпечення безперервного обігріву.
- Раціональне споживання електроенергії. ОВА та Київська міська військова адміністрація обмежують зовнішнє освітлення будівель і територій, рекламні щити та надмірне вуличне освітлення.
- Збільшення імпорту електроенергії. Уряд працює над прискореним збільшенням імпорту електроенергії як для державних компаній, так і для бізнесу.
- Пункти незламності. Мінрозвитку, МВС, ДСНС та адміністрації контролюють роботу пунктів: наявність генераторів, зв’язку, пального та витратних матеріалів. На сьогодні по країні функціонує понад 10 тисяч пунктів, у Києві — понад 1 200. Протягом доби розгортаються додаткові пункти (резерв — 3 300), організовується харчування. Уряд щодня інформує про стан і проблеми пунктів.
- Резервна генерація та підключення. Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд спрощують підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих станцій. НКРЕКП рекомендовано скоротити строки та спростити вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання. Результати мають бути доповідені уряду протягом тижня.
- Координація та контроль. Міністр енергетики Денис Шмигаль контролює виконання всіх заходів у режимі 24/7. Лінія 112 працює цілодобово для повідомлень про відсутність тепла, води або електропостачання.
Енергетична ситуація
14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.
14 січня Володимир Зеленський провів нараду та доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.