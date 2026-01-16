Запланована подія 2

"Пункти незламності" и резервная генерация: Свириденко рассказала о мерах против энергетического кризиса

квартира женщины батарея отопления
Правительство работает над стабилизацией энергосистемы / Freepik

Правительство предпринимает меры по преодолению чрезвычайной ситуации в энергетике: разворачивают “ пункти незламності”, подключают резервное оборудование, поддерживают дома с электроотоплением и контролируют рациональное потребление электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Как правительство обеспечивает электроснабжение и теплоснабжение

Меры правительства и энергетических служб в чрезвычайной ситуации

  • Резервное питание и генераторы. Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации оценивают потребность в генераторах и другом резервном оборудовании по регионам. Необходимое оборудование оперативно перераспределяется в объекты жизнеобеспечения.
  • Жилые дома Киева и области. Проверяется состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения домов. Особое внимание уделяется домам с электроотоплением, где отсутствует электроснабжение. Для жителей, оказавшихся в сложных условиях, организованы резервные источники питания, подвоз воды и другая помощь.
  • Дома с электроотоплением. Рассматривается возможность включения таких домов в объекты критической инфраструктуры для обеспечения непрерывного обогрева.
  • Рациональное потребление электроэнергии. ОВА и Киевская городская военная администрация ограничивают наружное освещение зданий и территорий, рекламные щиты и чрезмерное уличное освещение.
  • Увеличение импорта электроэнергии. Правительство работает над ускоренным увеличением импорта электроэнергии, как для государственных компаний, так и для бизнеса.
  • Пункты незламності. Минразвития, МВД, ГСЧС и администрации контролируют работу пунктов: наличие генераторов, связи, горючего и расходных материалов. На сегодняшний день по стране функционирует более 10 тысяч пунктов, в Киеве — более 1 200. В течение суток разворачиваются дополнительные пункты (резерв — 3 300), организуется питание. Правительство ежедневно информирует о состоянии и проблемах пунктов.
  • Резервное питание и подключение. Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор упрощают подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых станций. НКРЭКУ рекомендовано сократить сроки и упростить требования к проектной документации, техническим условиям и процедурам присоединения. Результаты должны быть доложены правительству в течение недели.
  • Координация и контроль. Министр энергетики Денис Шмыгаль контролирует выполнение всех мер в режиме 24/7. Линия 112 работает круглосуточно для уведомлений об отсутствии тепла, воды или электроснабжения.

Энергетическая ситуация

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

14 января Владимир Зеленский провел совещание и поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

Автор:
Ольга Опенько