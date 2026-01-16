Каникулы до февраля из-за энергетического кризиса: как школы отработают пропущенные занятия

Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении очного обучения в учебных заведениях всех уровней в зависимости от ситуации в регионах. Областным военным администрациям рекомендовано рассмотреть переход на дистанционное обучение или продление зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует пресс-служба Министерства образования и науки.

Дистанционное обучение или каникулы

В то же время это решение не касается заведений дошкольного образования, а формат обучения в регионах будут определять с учетом ситуации безопасности.

ОВА и другие заинтересованные центральные органы исполнительной власти с учетом решений комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС должны в кратчайшие сроки определить целесообразность перехода учебных заведений на дистанционный формат или продление или введение зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

КГГА поручено обеспечить продление или установку зимних каникул до указанной даты. В то же время, в Киеве решения по функционированию заведений дошкольного образования будут приниматься с учетом ситуации непосредственно на местах.

В то же время Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик сообщила, что пропущенные из-за продления зимних каникул учебные занятия могут быть компенсированы путем отмены весенних каникул или продолжения учебного процесса в июне 2026 года.

"Почему не дистанционное обучение? Во время дистанционного обучения в условиях нестабильного электроснабжения и связи невозможно обеспечить доступ к образованию всех учащихся. Педагоги также испытывают трудности с организацией дистанционных уроков. Принуждение к педагогам сидеть в холодных школах не обеспечивает качественное обучение", - добавила она.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отметила, что педагоги, привлеченные к дежурствам в пунктах несокрушимости или в укрытиях, не имеют возможности полноценно готовиться к занятиям и качественно проводить онлайн-уроки. Именно поэтому, по ее словам, перенос обучения на март или июнь 2026 года целесообразнее, ведь это позволит организовать образовательный процесс в светлое время суток и при более комфортных температурных условиях.

Она также сообщила, что в нее поступают обращения от участников образовательного процесса с разными позициями: часть поддерживает идею каникул, в то время как другие подчеркивают, что для отдельных детей школа остается единственным местом с теплом и возможностью получить горячее питание.

В то же время, как отметила Лещик, содержание отопления в учебных заведениях в условиях низкой посещаемости экономически нецелесообразно. Поэтому, по ее мнению, при школах, у которых есть укрытие и стабильное теплоснабжение, можно оперативно организовать работу пришкольных лагерей для детей из нескольких учебных заведений по принципу летних школьных лагерей.

Кроме того, омбудсмен считает возможным проведение в таких заведениях внешкольных активностей, включая кружки, спортивные секции и консультации по отдельным предметам. При наличии ресурсов также следует обеспечить детей горячим питанием, ведь необходимые продукты уже закуплены.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко также отмечала, что в Киеве МОН совместно с КГГА должны продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года, при этом решение не касается заведений дошкольного образования.

Энергетическая ситуация

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

14 января Владимир Зеленский провел совещание и поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.