Канікули до лютого через енергетичну кризу: як школи відпрацюють пропущені заняття

Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення про тимчасове припинення очного навчання в закладах освіти всіх рівнів залежно від безпекової ситуації в регіонах. Обласним військовим адміністраціям рекомендовано розглянути перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, по це інформує пресслужба Міністерсва освіти та науки.

Дистанційне навчання або канікули

Водночас це рішення не стосуватиметься закладів дошкільної освіти, а формат навчання в регіонах визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації.

ОВА та інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади з урахуванням рішень комісій з питань ТЕБ та НС мають у найкоротші строки визначити доцільність переходу закладів освіти на дистанційний формат або продовження чи запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

КМДА доручено забезпечити продовження або встановлення зимових канікул до зазначеної дати. Водночас у Києві рішення щодо функціонування закладів дошкільної освіти ухвалюватимуться з огляду на ситуацію безпосередньо на місцях.

Водночас Освітній омбудсмен України Надія Лещик повідомила, що пропущені через подовження зимових канікул навчальні заняття можуть бути компенсовані шляхом скасування весняних канікул або продовження навчального процесу в червні 2026 року.

"Чому не дистанційне навчання? Під час дистанційного навчання в умовах нестабільного електропостачання та зв'язку неможливо забезпечити доступ до освіти всіх учнів. Педагоги також мають труднощі з організацією дистанційних уроків. Примус до педагогів сидіти в холодних школах не забезпечує якісне навчання", - додала вона.

Освітній омбудсмен Надія Лещик зазначила, що педагоги, які залучені до чергувань у пунктах незламності або в укриттях, не мають можливості повноцінно готуватися до занять і якісно проводити онлайн-уроки. Саме тому, за її словами, перенесення навчання на березень або червень 2026 року є доцільнішим, адже це дозволить організувати освітній процес у світлий час доби та за комфортніших температурних умов.

Вона також повідомила, що до неї надходять звернення від учасників освітнього процесу з різними позиціями: частина підтримує ідею канікул, тоді як інші наголошують, що для окремих дітей школа залишається єдиним місцем із теплом і можливістю отримати гаряче харчування.

Водночас, як зауважила Лещик, утримання опалення в закладах освіти за умов низької відвідуваності є економічно недоцільним. Тому, на її думку, при школах, які мають укриття та стабільне теплопостачання, можна оперативно організувати роботу пришкільних таборів для дітей із кількох навчальних закладів за принципом літніх шкільних таборів.

Крім того, омбудсмен вважає можливим проведення в таких закладах позашкільних активностей, зокрема гуртків, спортивних секцій та консультацій з окремих предметів. За наявності ресурсів також варто забезпечити дітей гарячим харчуванням, адже необхідні продукти вже закуплені.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко також наголошувала, що в Києві МОН спільно з КМДА мають продовжити або запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року, при цьому рішення не стосується закладів дошкільної освіти.

Енергетична ситуація

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

14 січня Володимир Зеленський провів нараду та доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.