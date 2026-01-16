Запланована подія 2

Заради економії: на п'яти залізничних вокзалах України приглушили світло (ФОТО)

Центральний залізничний вокзал у Києві
На Центральному залізничному вокзалі у Києві приглушили світло. / Укрзалізниця

Задля економії електроенергії та на вимогу уряду "Укрзалізниця" на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові приглушили зовнішнє освітлення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

залізничний вокзал у Дніпрі
залізничний вокзал у Дніпрі / Укрзалізниця

Цей крок є вимушеним, але необхідним для зменшення навантаження на енергосистему. Попри приглушене світло на вулиці, всередині будівель вокзалів пасажири не відчують незручностей.

"Пункти незламності продовжують працювати у штатному режимі — чекаємо на вас, щоб ви могли зігрітися, підзарядити гаджети та провести холодний вечір у теплі й комфорті", — зазначили в УЗ.

На 40 вокзалах облаштовані зони для батьків з дітьми: місця для годування малюків, зручні зони очікування, розмальовки, та настільні ігри. Найближчим часом "Укрзалізниця" планує відкрити ще 50 пунктів незламності на менших вокзалах та станціях по всій країні, зокрема на Київщині, Харківщині, Одещині, Львівщині та Дніпропетровщині.

Звернення уряду до бізнесу

Сьогодні, 16 січня, перший віцепрем’єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із закликом вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії.

"Окремо звертаюся до бізнесу з наполегливим проханням вимкнути вивіски, екрани, підсвітки. Якщо ви маєте зайву електрику, віддайте людям. Це буде ваш внесок у стабільність енергосистеми", – заявив Шмигаль.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Тетяна Ковальчук