Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці: пояснення від РНБО

Надзвичайний стан в енергетиці ввели для того, щоб пришвидшити відновлення пошкодженої критичної інфраструктури. Про це в коментарі Delo.ua розповіла радниця секретаря Ради національної безпеки та оборони з питань енергетики Ольга Бабій.

"Для того, щоб відновити уражені об'єкти потрібно дотримуватися містобудівних норм, правил проєктування, правил прийняття в експлуатацію, правил публічних закупівель, а також інших регуляторних процедур. Введення надзвичайного стану дозволить ці процедури скорочувати за окремим дорученням координаційного штабу", — сказала Бабій.

За її словами, зараз посадовці та енергетики змушені діяти виключно в рамках діючого законодавства. Для прискорення ліквідації наслідків ударів по об'єктах енергетики буде створено штаб ліквідації надзвичайних ситуацій, що діятиме не лише в межах діючих регуляторних процедур, але й вживатиме інші дії адміністративного характеру.

"Через те, що ми досі працюємо за діючими регуляторними процедурами, багато керівників підприємств електроенергетичного сектору мають кримінальні справи, штрафи та багато інших неприємних ситуацій. Цю ситуацію треба терміново виправляти, щоб ці люди могли швидко відновлювати енергосистему. В межах законодавства, але з прискоренням процедур" — наголосила Бабій.

Зеленський оголосив надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві буде створено штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж..

Також уряд має підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.

"У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі. В Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних", — наголосив Зеленський.

Він очікує від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади пропозицій щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

"Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни", — наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що у Києві без опалення наразі залишаються близько 400 будинків. Основна частина об’єктів розташована у Голосіївському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах.