Что означает чрезвычайное положение в энергетике: объяснение от СНБО

Чрезвычайное состояние в энергетике было введено для того, чтобы ускорить восстановление поврежденной критической инфраструктуры. Об этом в комментарии Delo.ua рассказала советница секретаря Совета национальной безопасности и обороны по энергетике Ольга Бабий.

"Для того, чтобы восстановить пораженные объекты, нужно придерживаться градостроительных норм, правил проектирования, правил принятия в эксплуатацию, правил публичных закупок, а также других регуляторных процедур. Введение чрезвычайного положения позволит эти процедуры сокращать по отдельному поручению координационного штаба", — сказала Бабий.

По ее словам, сейчас должностные лица и энергетики вынуждены действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Для ускорения ликвидации последствий ударов по объектам энергетики будет создан штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций, который будет действовать не только в рамках действующих регуляторных процедур, но и будут принимать другие действия административного характера.

"Из-за того, что мы до сих пор работаем по действующим регуляторным процедурам, многие руководители предприятий электроэнергетического сектора имеют уголовные дела, штрафы и многие другие неприятные ситуации. Эту ситуацию нужно срочно исправлять, чтобы эти люди могли быстро восстанавливать энергосистему. В рамках законодательства, но с ускорением процедур" — подчеркнула Бабий.

Зеленский объявил чрезвычайное положение в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве будет создан штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Также правительство должно подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды.

"У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме. В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проведена проверка имеющихся", - подчеркнул Зеленский.

Он ожидает от Министерства образования и науки и от местных властей предложений по форматам учебного процесса на время чрезвычайной ситуации.

"Важно, чтобы государственные институции, бизнес и все уровни местных властей работали сейчас слаженно, скоординированно. От результатов каждого зависит общий результат всей страны", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в Киеве без отопления остаются около 400 домов. Основная часть объектов расположена в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах.