Шмигаль закликав бізнес вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу: треба економити

Перший віцепрем’єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із закликом вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 16 січня.

"Окремо звертаюся до бізнесу з наполегливим проханням вимкнути вивіски, екрани, підсвітки. Якщо ви маєте зайву електрику, віддайте людям. Це буде ваш внесок у стабільність енергосистеми", – заявив Шмигаль.

За його словами, Міненерго працює з міжнародними партнерами, щоб залучити додаткову підтримку:

потужні генератори,

накопичувачі електроенергії,

елементи живлення,

трансформатори,

засоби для ремонту, обладнання та багато іншого.

Крім того, Шмигаль зауважив, що збільшується імпорт електроенергії з ЄС. Максимальна потужність для імпорту наразі становить 2,3 ГВт.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.