Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,56

43,41

EUR

50,80

50,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Шмигаль призвал бизнес выключить лишнее освещение и наружную рекламу: нужно экономить

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / Минэнерго

Первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмигаль обратился к бизнесу с призывом выключить лишнее освещение и наружную рекламу для экономии электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде 16 января.

"Отдельно обращаюсь к бизнесу с настойчивой просьбой выключить вывески, экраны, подсветки. Если у вас лишнее электричество, отдайте людям. Это будет ваш вклад в стабильность энергосистемы", – заявил Шмигаль.

По его словам, Минэнерго работает с международными партнерами, чтобы привлечь дополнительную поддержку:

  • мощные генераторы,
  • накопители электроэнергии,
  • элементы питания,
  • трансформаторы,
  • средства для ремонта, оборудования и многое другое.

Кроме того, Шмигаль отметил, что увеличивается импорт электроэнергии из ЕС. Максимальная мощность для импорта составляет 2,3 ГВт.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в   материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько