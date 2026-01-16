Шмигаль призвал бизнес выключить лишнее освещение и наружную рекламу: нужно экономить

Первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмигаль обратился к бизнесу с призывом выключить лишнее освещение и наружную рекламу для экономии электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде 16 января.

"Отдельно обращаюсь к бизнесу с настойчивой просьбой выключить вывески, экраны, подсветки. Если у вас лишнее электричество, отдайте людям. Это будет ваш вклад в стабильность энергосистемы", – заявил Шмигаль.

По его словам, Минэнерго работает с международными партнерами, чтобы привлечь дополнительную поддержку:

мощные генераторы,

накопители электроэнергии,

элементы питания,

трансформаторы,

средства для ремонта, оборудования и многое другое.

Кроме того, Шмигаль отметил, что увеличивается импорт электроэнергии из ЕС. Максимальная мощность для импорта составляет 2,3 ГВт.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.