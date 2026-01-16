Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру: обесточены потребители в двух областях

Ночью 16 января русская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атак на утро обесточены потребители в Запорожской и Харьковской областях.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация безопасности.

Некрасов подчеркнул, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, а постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия приводят к вынужденному применению ограничений на всей территории страны.

Сложней остается ситуация в столичном регионе. В настоящее время в Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, поэтому ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.

Замминистра отметил, что возврат от сетевых ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме, подчеркнув, что аварийно-восстановительные работы в столице и регионе продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Также в Одесской области сохраняются сетевые ограничения. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предварительных атак врага.

Некрасов напомнил, что 16 января во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности.

"В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов. Возврат к графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации", - отметил замминистра.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.