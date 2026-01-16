Резервное оборудование и закупка импортной энергии: правительство усиливает энергетическую безопасность

Из-за атак РФ на энергетику Украины правительство ввело режим чрезвычайной ситуации и усиливает работу штабов, упрощает подключение резервного оборудования и обеспечивает закупку импортной электроэнергии для стабильности системы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль.

Энергосистема под чрезвычайным контролем

Шмыгаль подчеркнул, что именно на него возложена ответственность за координацию работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Он добавил, что правительством уже определен ряд общих задач для оперативного решения проблем.

Усиливается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штабу по ликвидации последствий в электроэнергетических системах Киева и Киевской области; первые заседания обоих штабов уже прошли.

Меняются правила передвижения граждан во время комендантского часа: теперь люди смогут свободно добираться до "пунктів незламності", в том числе и ночью.

НКРЭКУ рекомендуется срочно пересмотреть процедуру подключения резервного энергетического оборудования к сети и максимально упростить ее: рассмотрение и согласование проекта - 2 дня, получение технических условий - 2 дня, обследование и опломбирование узла учета - 2 дня.

Резервное оборудование будет распределяться между регионами с учетом критичности потребностей объектов жизнеобеспечения.

Государственные компании, прежде всего "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз", должны срочно обеспечить закупку импортной электроэнергии в течение отопительного сезона 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

Энергетическая ситуация

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

14 января Владимир Зеленский провел совещание и поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.