Резервне обладнання і закупівля імпортної енергії: уряд посилює енергетичну безпеку

Через атаки РФ на енергетику України уряд запровадив режим надзвичайної ситуації та посилює роботу штабів, спрощує підключення резервного обладнання і забезпечує закупівлю імпортної електроенергії для стабільності системи.

Як пише Delo.ua, про це інформує перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

Енергосистема під надзвичайним контролем

Шмигаль наголосив, що саме на нього покладено відповідальність за координацію робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Він додав, що урядом уже визначено низку спільних завдань для оперативного вирішення проблем.

Посилюється робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків у електроенергетичних системах Києва та Київської області; перші засідання обох штабів уже відбулися.

Змінюються правила пересування громадян під час комендантської години: тепер люди зможуть вільно добиратися до пунктів незламності, зокрема й уночі.

НКРЕКП рекомендується терміново переглянути процедуру підключення резервного енергетичного обладнання до мережі та максимально її спростити: розгляд і погодження проєкту - 2 дні, отримання технічних умов - 2 дні, обстеження та опломбування вузла обліку - 2 дні.

Резервне обладнання перерозподілятиметься між регіонами з урахуванням критичності потреб об’єктів життєзабезпечення.

Державні компанії, насамперед "Укрзалізниця" та НАК "Нафтогаз", мають терміново забезпечити закупівлю імпортної електроенергії протягом опалювального сезону 2025/26 року в обсязі не менше ніж 50% від загального споживання.

Енергетична ситуація

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

14 січня Володимир Зеленський провів нараду та доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.