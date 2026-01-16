Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру: знеструмлені споживачі у двох областях

Вночі 16 січня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок атак на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій та Харківській областях.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Некрасов наголосив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, а постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Наразі у Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, тому раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Заступник міністра зауважив, що повернення від мережевих обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, підкресливши, що аварійно-відновлювальні роботи у столиці та регіоні тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Також на Одещині зберігаються мережеві обмеження. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Некрасов нагадав, що 16 січня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

"У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації", - зазначив заступник міністра.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

