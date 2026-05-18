ЄС змінює правила імпорту сталі: що чекає на Україну

Нові квоти ЄС на сталь: що буде з українським експортом / Depositphotos

Європейська комісія заявила, що врахує складну ситуацію в Україні під час підготовки нових обмежень на імпорт сталі до ЄС, аби зберегти можливість українського експорту на європейський ринок.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Паули Пінью.

ЄС може скоротити квоти на імпорт сталі

За її словами, Україна залишається важливим постачальником сталі до ЄС, тому Брюссель має намір забезпечити можливість подальшого експорту української продукції навіть за умов скорочення загальних квот.

У Єврокомісії наголосили, що під час визначення нових квот враховуватимуть особливі умови, в яких нині перебуває Україна.

Про експорт сталі

Нагадаємо, Європейський Союз оголосив, що з 1 липня скоротить квоту на імпорт сталі на 47% і накладатиме 50% тарифу на будь-які додаткові товари. Це може позбавити Україну до 1 млрд євро експортної виручки.

Зазначимо, що заходи зі скорочення імпорту ухвалили після тиску з боку Іспанії, Польщі й Іспанії, які прагнули зменшити надлишкове постачання сталі, спричинене перевиробництвом Китаю. 

У Брюсселі пояснюють, що нові заходи пов’язані з глобальним перевиробництвом сталі, яке створює додатковий тиск на європейських виробників. При цьому квоти для різних країн обговорюватимуть окремо, а щодо деяких держав можуть діяти спеціальні умови.

Нагадаємо, металургійна галузь України у січні-квітні 2026 року скоротила виробництво основних видів продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Ольга Опенько