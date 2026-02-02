ЄС планує заборонити імпорт російської сталі: що відомо про новий законопроєкт

Євросоюз готує рішучий удар по економіці країни-агресорки, який одночасно має врятувати власну промисловість. Депутати Європарламенту розробили законопроєкт, що повністю забороняє імпорт сталі з Росії та Білорусі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Чому це важливо зараз?

Як зазначається в пояснювальній записці до документу, європейська сталеливарна галузь опинилася у скрутній ситуації. Надлишок дешевого імпорту та занижені ціни призвели до того, що заводи в ЄС працюють на межі збитковості. Через це компанії змушені скорочувати персонал та заморожувати "зелені" проєкти, які мали б зробити виробництво екологічним.

"Виробництво сталі є стратегічним пріоритетом для Європи. У часи геополітичної невизначеності сила нашої сталеливарної промисловості є ключовою для стійкості Європи. Сьогодні ми сказали "так" продовженню безмитної торгівлі з Україною та "ні" імпорту російської сталі до ЄС. Це чітка демонстрація європейської рішучості", — наголосила Карін Карлсбро, заступник голови Європейського Комітету з питань міжнародної торгівлі.

Виклики та терміни

Термін дії поточних глобальних захисних норм СОТ щодо сталі закінчується 30 червня 2026 року. Якщо не вжити заходів, європейські виробники сталі залишаться беззахисними перед структурним надлишком потужностей на світовому ринку.

Остаточне ухвалення документа очікується вже навесні 2026 року, що дозволить Європі зміцнити свою автономію та підтримати українських виробників замість російських.

Виплавка сталі в Україні

За минулий рік виробництво сталі в Україні скоротилося на 2,2%, склавши загалом 7,40 млн т. Найбільше падіння сектор пережив у літній період. У липні виробництво впало на рекордні 18,1%, а у червні — на 15,4%.

Попри загальний мінус, кінець року виявився обнадійливим. У листопаді виплавка сталі підскочила на 18,5% порівняно з попереднім роком. У грудні, попри річний приріст у 9,1%, обсяги виплавки просіли на 7% відносно листопада. Січень 2026 року також почався бадьоро — із ростом на 12,3%.