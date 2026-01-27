Експорт української сталі у 2025 році: зростання чавуну та брухту компенсує падіння руди

Гірничо-металургійна галузь України у 2025 році продовжила збільшувати присутність на світовому ринку. Експорт більшості видів продукції зріс, проте поставки залізної руди, напівфабрикатів та труб скоротилися. Основним драйвером зростання стали чавун, брухт та плоский і довгий прокат.

Як пише Delo.ua, про це інформує GMK Center.

Металургія у цифрах

Гірничо-металургійна галузь України у 2025 році продовжила зміцнювати свої позиції на світовому ринку. Експорт продукції зріс у більшості сегментів, тоді як зниження відбулося лише у постачаннях залізної руди, напівфабрикатів і труб.

Обсяги експорту залізної руди скоротилися на 8% порівняно з 2024 роком - із 33,7 млн т до 30,99 млн т. Основним імпортером став Китай, куди спрямовано 16,41 млн т (+8,7% р./р.). Торгівля з європейськими країнами впала: експорт до Словаччини знизився на 11,4% р./р., до 4,4 млн т, а до Польщі - на 18,1% р./р., до 4,17 млн т.

Поставки напівфабрикатів за кордон зменшилися на 26,4% р./р., до 1,39 млн т після 1,89 млн т у 2024 році. Основні споживачі: Болгарія - 461 тис. т (-22,5% р./р.), Польща - 291 тис. т (+126,9% р./р.), Туреччина - 216 тис. т (+0,3% р./р.).

Експорт чавуну за рік зріс на 53,5% р./р., до 1,98 млн т. Основні ринки: США - 1,33 млн т (+41,6% р./р.), Італія - 416 тис. т (+346% р./р.) та Туреччина - 75 тис. т (-26,4% р./р.).

Поставки феросплавів за кордон у 2025 році зросли на 21,4% р./р., до 94 тис. т. Основні покупці — Польща (26 тис. т, +24% р./р.), Туреччина (20 тис. т, +33,5% р./р.) та Алжир (21 тис. т, порівняно з 0 тис. т у 2024 році).

Експорт брухту чорних металів зріс на 53% р./р., до 449 тис. т. Польща отримала найбільшу частку — 344 тис. т (+38,2% р./р.), ще 48 тис. т (+41,7% р./р.) відправили до Греції, а 27 тис. т — до Італії (у 2024 році поставки до Італії були відсутні).

Обсяги експорту плоского прокату зросли на 11,2% р./р., до 1,82 млн т, а довгого прокату — на 45,4% р./р., до 892 тис. т. Найбільші ринки плоского прокату: Польща — 744 тис. т (+19,3% р./р.), Болгарія — 461 тис. т (+17,7% р./р.), Італія — 136 тис. т (-10,3% р./р.). Довгий прокат найбільше постачали до Румунії — 233 тис. т (+93,6% р./р.), Польщі — 336 тис. т (+57,3% р./р.) та Молдови — 108 тис. т (+31,8% р./р.).

Відвантаження труб скоротилися на 8,8% р./р., до 465 тис. т. Основні покупці: США — 60 тис. т (-35,2% р./р.), Німеччина — 40 тис. т (-20,3% р./р.), Італія — 31 тис. т (-16,4% р./р.).

Результати 2025 року показують неоднорідну картину експорту українського ГМК. Скорочення поставок залізної руди та напівфабрикатів відображає слабкість європейського ринку сталі, де попит залишається низьким через стагнацію промисловості та високу собівартість виробництва. Переорієнтація частини рудних потоків на Азію не змогла повністю компенсувати падіння експорту до ЄС.

Водночас зростання експорту чавуну, брухту та готового прокату свідчить про адаптацію українських компаній до змін попиту і використання нішевих можливостей на зовнішніх ринках. Активізація поставок до США та країн Центральної й Південно-Східної Європи підтримала загальний обсяг експорту, незважаючи на обмежені виробничі та логістичні можливості.

Динаміка експорту у 2026 році залежатиме від відновлення споживання сталі в ЄС, торговельної політики основних імпортерів та здатності українського ГМК зберігати конкурентоспроможність в умовах воєнного часу і посилення глобальної конкуренції.

Нагадаємо, у 2025 році залізничні перевезення вантажів гірничо-металургійного комплексу скоротилися на 3% — до 37 млн т, що для галузі та “Укрзалізниці” означає фактичну стагнацію після різкого зростання роком раніше.