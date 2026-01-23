Експорт руди залізницею зменшився, а чорних металів зріс

У 2025 році залізничні перевезення вантажів гірничо-металургійного комплексу скоротилися на 3% — до 37 млн т, що для галузі та “Укрзалізниці” означає фактичну стагнацію після різкого зростання роком раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на GMK Center.

За підсумками 2025 року обсяги залізничних перевезень вантажів ГМК зменшилися на 3% і склали 37 млн т. Для порівняння, у 2024 році сектор продемонстрував різкий ривок — одразу на 57%, до 38,2 млн т, що було зумовлено запуском морського коридору.

Експортні перевезення вантажів ГМК "Укрзалізницею" минулого року показали різноспрямовану динаміку. Перевезення залізної та марганцевої руди скоротилися на 5,5% у річному вимірі — до 31,2 млн т, тоді як експорт чорних металів зріс на 13% — до 5,8 млн т.

Роком раніше експорт руди, навпаки, зріс у 1,7 раза — до 33 млн т, а чорних металів — на 13,7%, до 5,2 млн т.

Аналітики зазначають, що наразі відсутні драйвери, які могли б повторити ефект 2024 року для експорту залізорудної сировини. Крім того, у березні–квітні 2025 року спостерігалося різке падіння обсягів перевезень через масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури, що спричинило перебої в роботі як промислових підприємств, так і самої залізниці.

Негативно на обсяги перевезень також вплинули внутрішні проблеми галузі. У 2025 році гірничодобувні підприємства працювали в умовах слабкої ринкової кон’юнктури та зіштовхнулися з високими витратами на електроенергію й логістику. Зокрема, Інгулецький ГЗК простоював, а Ferrexpo зазнала адміністративного тиску та проблем з відшкодуванням ПДВ. У результаті виробництво залізорудної продукції за рік скоротилося на 9% р./р.

Загальний обсяг залізничних перевезень (експортних та внутрішніх) у 2025 році склав 42,8 млн т залізної та марганцевої руди та 9,7 млн т чорних металів. За цими показниками вантажі ГМК випередили аграрний сектор: "Укрзалізниця" перевезла 28,9 млн т зернових, з яких 25,5 млн т — на експорт.

Водночас у сегменті контейнерних перевезень чорні метали залишаються важливою складовою, займаючи 19% структури. У 2025 році контейнерні перевезення металопродукції зросли на 7,8% р./р. — до 46,4 тис. TEU, після падіння на 42,3% у 2024 році. Підприємства ГМК залишаються одними з найбільших клієнтів "Укрзалізниці" у контейнерному сегменті після аграріїв.

Додамо, у січні-серпні 2025 року українські підприємства збільшили експорт брухту чорних металів на 59,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 283,055 тис. тонн зі 177,654 тис. тонн.