Экспорт руды по железной дороге уменьшился, а черных металлов вырос

В 2025 году железнодорожные перевозки грузов горно-металлургического комплекса сократились на 3% — до 37 млн т, что для отрасли и "Укрзализныци" означает фактическую стагнацию после резкого роста годом ранее.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на GMK Center.

По итогам 2025 г. объемы железнодорожных перевозок грузов ГМК уменьшились на 3% и составили 37 млн т. Для сравнения, в 2024 году сектор продемонстрировал резкий рывок — сразу на 57%, до 38,2 млн т, что было обусловлено запуском морского коридора.

Экспортные перевозки грузов ГМК "Укрзализныцей" в прошлом году показали разнонаправленную динамику. Перевозки железной и марганцевой руды сократились на 5,5% в годовом исчислении — до 31,2 млн т, тогда как экспорт черных металлов вырос на 13% — до 5,8 млн т.

Годом ранее экспорт руды, напротив, вырос в 1,7 раза – до 33 млн т, а черных металлов – на 13,7%, до 5,2 млн т.

Аналитики отмечают, что отсутствуют драйверы, которые могли бы повторить эффект 2024 года для экспорта железорудного сырья. Кроме того, в марте-апреле 2025 года наблюдалось резкое падение объемов перевозок из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры, что повлекло за собой перебои в работе как промышленных предприятий, так и самой железной дороги.

Отрицательно на объемы перевозок также повлияли внутренние проблемы отрасли. В 2025 году горнодобывающие предприятия работали в условиях слабой рыночной конъюнктуры и столкнулись с высокими затратами на электроэнергию и логистику. В частности, Ингулецкий ГОК простаивал, а Ferrexpo испытала административное давление и проблемы с возмещением НДС. В результате производство железорудной продукции за год сократилось на 9% г./г.

Общий объем железнодорожных перевозок (экспортных и внутренних) в 2025 году составил 42,8 млн. т железной и марганцевой руды и 9,7 млн. т черных металлов. По этим показателям грузы ГМК опередили аграрный сектор: "Укрзализныця" перевезла 28,9 млн т зерновых, из которых 25,5 млн т - на экспорт.

В то же время, в сегменте контейнерных перевозок черные металлы остаются важной составляющей, занимая 19% структуры. В 2025 году контейнерные перевозки металлопродукции выросли на 7,8% г./г. — до 46,4 тыс. TEU после падения на 42,3% в 2024 году. Предприятия ГМК остаются одними из самых крупных клиентов "Укрзализныци" в контейнерном сегменте после аграриев.

Добавим, в январе-августе 2025 года украинские предприятия увеличили экспорт лома черных металлов на 59,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 283,055 тыс. тонн со 177,654 тыс. тонн.