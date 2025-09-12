Украина нарастила экспорт металлолома вдвое

В январе-августе 2025 года украинские предприятия увеличили экспорт лома черных металлов на 59,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 283,055 тыс. тонн со 177,654 тыс. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает open4business.

Отмечается, что в денежном измерении вывоз лома за январь-август вырос на 49,7% - до $85,400 млн с $57,041 млн.

Так, в августе экспортировано 34,713 тыс. тонн, в июле – 44,842 тыс. тонн, в июне – рекордные 47,691 тыс. тонн, в мае – 28,6 тыс. тонн, в апреле – 46,321 тыс. тонн, в марте – 39,908 тыс. тонн, в марте – 39,908 тыс. тонн. 15,696 тыс. тонн лома.

Экспортировали лом преимущественно в Польшу (82,1% поставок в денежном выражении), Грецию (6,48%) и Италию (4,37%).

За восемь месяцев текущего года Украина импортировала 34 тонны металлолома на $13 тыс. из Польши (53,85%), Сейшельских островов (30,77%) и Британских Виргинских островов (7,69%).

Отметим, из-за резкого роста вывоза стратегического сырья из Украины Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства инициировало введение режима лицензирования и квотирования экспорта лома с установлением нулевого объема квоты.

В настоящее время готовится проект соответствующего постановления. Ожидается, что ее реализация будет способствовать бесперебойной работе металлургической и литейной отраслей промышленности Украины, а также стабилизации ситуации с обеспечением потребности металлолома на внутреннем рынке Украины.

В целом, ломоуборочные предприятия Украины в 2024 году нарастили экспорт лома черных металлов на 60,7% по сравнению с 2023 годом – до 293,190 тыс. тонн со 182,465 тыс. тонн. В денежном выражении вывоз лома за год вырос на 73,2% - до $91,311 млн с $52,723 млн.

Украинская металлургическая отрасль подвела итоги работы за 8 месяцев 2025 года. Динамика производства показала смешанную тенденцию: чугун продемонстрировал прирост, в то время как производство стали и проката сократилось.