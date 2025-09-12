Україна наростила експорт брухту вдвічі

У січні-серпні 2025 року українські підприємства збільшили експорт брухту чорних металів на 59,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 283,055 тис. тонн зі 177,654 тис. тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє open4business.

Зазначається, що у грошовому вимірі вивезення брухту за січень-серпень зросло на 49,7% – до $85,400 млн з $57,041 млн.

Так, у серпні експортовано 34,713 тис. тонн, у липні – 44,842 тис. тонн, у червні – рекордні 47,691 тис. тонн, у травні – 28,6 тис. тонн, у квітні – 46,321 тис. тонн, у березні – 39,908 тис. тонн, у лютому – 25,284 тис. тонн, у січні – 15,696 тис. тонн брухту.

Експортували брухт переважно до Польщі (82,1% поставок у грошовому вимірі), Греції (6,48%) та Італії (4,37%).

За вісім місяців поточного року Україна імпортувала 34 тонни брухту на $13 тис. з Польщі (53,85%), Сейшельских островів (30,77%) та Британських Віргінських Островів (7,69%).

Зауважимо, через різке зростання вивезення стратегічної сировини з України Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ініціювало запровадження режиму ліцензування та квотування експорту брухту зі встановленням нульового обсягу квоти.

Наразі готується проєкт відповідної постанови. Очікується, що її реалізація сприятиме безперебійній роботі металургійної та ливарної галузей промисловості України, а також стабілізації ситуації із забезпеченням потреби брухту на внутрішньому ринку України.

Загалом брухтозбиральні підприємства України в 2024 році наростили експорт брухту чорних металів на 60,7% порівняно з 2023 роком – до 293,190 тис. тонн зі 182,465 тис. тонн. У грошовому вираженні вивезення брухту за рік зросло на 73,2% – до $91,311 млн з $52,723 млн.

Українська металургійна галузь підбила підсумки роботи за вісім місяців 2025 року. Динаміка виробництва показала змішану тенденцію: чавун продемонстрував приріст, тоді як виробництво сталі та прокату скоротилося.