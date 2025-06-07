"Укрзалізниця" після півторарічної перерви відновила онлайн-аукціони з продажу металобрухту

5 червня 2025 року в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші за понад півтора року онлайн-аукціони з продажу металобрухту, організовані АТ "Укрзалізниця".

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Рrozorro.sale.

Компанія виставила на торги 33 лоти брухту чорних металів, з яких сім лотів викликали інтерес у потенційних покупців.

У середньому за кожен із лотів змагалися троє учасників. Початкова загальна вартість семи лотів, які дійшли до етапу торгів, становила майже 11,9 млн грн, а остаточна сума, яку мають сплатити переможці аукціонів, склала близько 13 млн грн.

Найбільший дохід "Укрзалізниця" отримає від реалізації 300 тонн брухту з осей залізничних колісних пар — понад 2,3 млн грн.

Аукціони проходили через електронну систему "Прозорро.Продажі" — державну платформу, що забезпечує відкритий і конкурентний продаж публічних активів. Вона гарантує прозорість процедур, рівний доступ для учасників і неможливість втручання у перебіг торгів. Усі охочі можуть у реальному часі спостерігати за проведенням аукціонів та їх результатами.

Таким чином, "Укрзалізниця" не лише повернулася на ринок з продажу металобрухту після тривалої паузи, а й продемонструвала ефективність відкритих електронних торгів у державному секторі.

Нагадаємо, перші аукціони "Укрзалізниці" з продажу металобрухту мали відбутися 26 травня 2025 року. Компанія планувала продати близько 12 тисяч тонн металобрухту, поділених на понад 30 лотів.

Проте під час зустрічей із представниками ринку компанії висловлювали готовність брати участь в аукціонах. Але вже перші торги з продажу 12 тис. тонн металобрухту не відбулися: на частину лотів не було подано жодної заявки, а на інші — з’явився лише один учасник.