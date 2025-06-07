"Укрзализныця" после полуторагодичного перерыва возобновила онлайн-аукционы по продаже металлолома

5 июня 2025 года в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" состоялись первые более чем за полтора года онлайн-аукционы по продаже металлолома, организованные АО "Укрзализныця".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Рrozorro.sale.

Компания выставила на торги 33 лота лома черных металлов, из которых семь лотов вызвали интерес у потенциальных покупателей.

В среднем за каждый из лотов соревновались трое участников. Начальная общая стоимость семи лотов, дошедших до этапа торгов, составила почти 11,9 млн. грн., а окончательная сумма, которую должны оплатить победители аукционов, составила около 13 млн. грн.

Наибольший доход "Укрзалізниця" получит от реализации 300 тонн лома из осей железнодорожных колесных пар — более 2,3 млн грн.

Аукционы проходили через электронную систему "Прозорро.Продажи" — государственную платформу, обеспечивающую открытую и конкурентную продажу публичных активов. Она гарантирует прозрачность процедур, равный доступ для участников и невозможность вмешательства в ход торгов. Все желающие могут в реальном времени наблюдать за проведением аукционов и их результатами.

Таким образом, "Укрзализныця" не только вернулась на рынок по продаже металлолома после длительной паузы, но и продемонстрировала эффективность открытых электронных торгов в государственном секторе.

Напомним, первые аукционы "Укрзализныци" по продаже металлолома должны были состояться 26 мая 2025 года. Компания планировала продать около 12 тысяч тонн металлолома, разделенных более чем на 30 лотов.

Однако во время встреч с представителями рынка компании выражали готовность участвовать в аукционах. Но уже первые торги по продаже 12 тыс. тонн металлолома не состоялись: на часть лотов не было подано ни одной заявки, а на другие появился только один участник.