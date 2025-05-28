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Угроза запрета экспорта металлолома сорвала торги "Укрзализныци"
В апреле этого года Укрзализныця после полуторагодовалой паузы вновь завоевала возможность реализовывать металлолом через систему Prozorro.Продажи. Но угроза запрета экспорта металлолома отпугивает потенциальных участников торгов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Отмечается, что перед объявлением первых аукционов компания провела встречу с рынком, в которой приняло участие более 30 компаний.
По результатам консультаций "Укрзализныця" учла пожелания бизнеса и перешла на обновленный ГОСТ, сократила количество точек отгрузки и установила единую стоимость погрузки в железнодорожный вагон для всех партий металлолома.
Торги не состоялись
В ходе встречи с представителями рынка компании выражали готовность участвовать в аукционах. Но уже первые торги по продаже 12 тыс. тонн металлолома не состоялись: на часть лотов не было подано ни одной заявки, а на другие — появился только один участник.
Как объясняют в "Укрзализныце", одной из основных причин низкой активности является потенциальное введение лицензирования и квотирования экспорта лома черных металлов.
"Согласно проекту решения, на 2025 год предлагается установить нулевую квоту на экспорт, что существенно влияет на ожидания рынка и сдерживает компании от участия в торгах. Важно, что процесс согласования этого документа совпал во времени с восстановлением продаж металлолома со стороны "Укрзализныци"", — отмечают в компании.
Напомним, первые аукционы "Укрзализныци" по продаже металлолома должны были состояться 26 мая 2025 года. Компания планировала продать около 12 тысяч тонн металлолома, разделенных более чем на 30 лотов.
В апреле Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством. Предприятие сможет реализовать значительные объемы накопленных ресурсов, в том числе металлолома и щебеночной продукции.