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Угроза запрета экспорта металлолома сорвала торги "Укрзализныци"

"Укрзализныця" выставила на аукцион первые лоты металлолома
Фото: Центр транспортных стратегий

В апреле этого года Укрзализныця после полуторагодовалой паузы вновь завоевала возможность реализовывать металлолом через систему Prozorro.Продажи. Но угроза запрета экспорта металлолома отпугивает потенциальных участников торгов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что перед объявлением первых аукционов компания провела встречу с рынком, в которой приняло участие более 30 компаний.

По результатам консультаций "Укрзализныця" учла пожелания бизнеса и перешла на обновленный ГОСТ, сократила количество точек отгрузки и установила единую стоимость погрузки в железнодорожный вагон для всех партий металлолома.

Торги не состоялись

В ходе встречи с представителями рынка компании выражали готовность участвовать в аукционах. Но уже первые торги по продаже 12 тыс. тонн металлолома не состоялись: на часть лотов не было подано ни одной заявки, а на другие — появился только один участник.

Как объясняют в "Укрзализныце", одной из основных причин низкой активности является потенциальное введение лицензирования и квотирования экспорта лома черных металлов.

"Согласно проекту решения, на 2025 год предлагается установить нулевую квоту на экспорт, что существенно влияет на ожидания рынка и сдерживает компании от участия в торгах. Важно, что процесс согласования этого документа совпал во времени с восстановлением продаж металлолома со стороны "Укрзализныци"", — отмечают в компании.

Напомним, первые аукционы "Укрзализныци" по продаже металлолома должны были состояться 26 мая 2025 года. Компания планировала продать около 12 тысяч тонн металлолома, разделенных более чем на 30 лотов.

В апреле Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством. Предприятие сможет реализовать значительные объемы накопленных ресурсов, в том числе металлолома и щебеночной продукции.

Автор:
Светлана Манько