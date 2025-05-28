Загроза заборони експорту металобрухту зірвала торги "Укрзалізниці"

У квітні цього року Укрзалізниця після півторарічної паузи знову виборола можливість реалізовувати металобрухт через систему Prozorro.Продажі. Але загроза заборони експорту металобрухту відлякує потенційних учасників торгів.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що перед оголошенням перших аукціонів компанія провела зустріч з ринком, в якій взяло участь понад 30 компаній.

За результатами консультацій "Укрзалізниця" врахувала побажання бізнесу та перейшла на оновлений ДСТУ, скоротила кількість точок відвантаження та встановила єдину вартість навантаження в залізничний вагон для всіх партій металобрухту.

Торги не відбулися

Під час зустрічей із представниками ринку компанії висловлювали готовність брати участь в аукціонах. Але вже перші торги з продажу 12 тис. тонн металобрухту не відбулися: на частину лотів не було подано жодної заявки, а на інші — з’явився лише один учасник.

Як пояснюють в "Укрзалізниці", однією з основних причин низької активності є потенційне запровадження ліцензування та квотування експорту брухту чорних металів.

"Згідно з проєктом рішення, на 2025 рік пропонується встановити нульову квоту на експорт, що суттєво впливає на очікування ринку та стримує компанії від участі в торгах. Важливо, що процес погодження цього документа збігся у часі з відновленням продажу металобрухту з боку "Укрзалізниці"", - зауважують в компанії.

Нагадаємо, перші аукціони "Укрзалізниці" з продажу металобрухту мали відбутися 26 травня 2025 року. Компанія планувала продати близько 12 тисяч тонн металобрухту, поділених на понад 30 лотів.

У квітні Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для “Укрзалізниці”. Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом. Підприємство зможе реалізувати значні обсяги накопичених ресурсів, зокрема металобрухту та щебеневої продукції.