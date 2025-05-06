"Укрзалізниця" продасть на аукціоні щебінь, який видобувають у власних кар’єрах

АТ "Укрзалізниця" у червні після майже дворічної паузи планує провести аукціони з реалізації щебеневої продукції, яку видобуває у власних кар’єрах.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" за результатами зустрічі із понад 30 представниками бізнесу – потенційними покупцями щебеневої продукції.

Зазначається, що УЗ готується до торгів, враховує потреби бізнесу та вдосконалює процедури співпраці. Зокрема, розроблено програму продажів по кожному кар’єру, а також запропоновано до обговорення проєкт договору щодо придбання щебеневої продукції. Наразі УЗ має достатньо технологічних можливостей для відвантаження необхідної кількості щебеневої продукції завдяки розгалуженій системі підприємств у різних регіонах України.

Планують продати 1,5 млн тонн

Як повідомляється, загалом до продажу заплановано майже 1,5 млн тонн щебеневої продукції. Ці обсяги будуть реалізовані поступово й окремими лотами.

Крім того, під час зустрічі обговорили питання оплати за контрактами з купівлі щебеневої продукції, терміни відвантаження, розміри лотів, сертифікати якості, пропозиції до проєкту договору щодо придбання щебеневої продукції та інші питання.

"За підсумками зустрічі учасники домовилися якнайшвидше провести обмін необхідною інформацією й успішно та конкурентно розпочати перші аукціони з реалізації щебеневої продукції на ринкових, прозорих умовах", - наголошують в УЗ.

Зауважимо, у структурі АТ «Укрзалізниця» знаходяться 11 кар’єрів, у яких видобувається щебенева продукція, один карʼєр з видобування піску та один карʼєр з видобування піщано-гравійної суміші.

У квітні Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для “Укрзалізниці”. Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом. Підприємство зможе реалізувати значні обсяги накопичених ресурсів, зокрема металобрухту та щебеневої продукції.

За попередніми підрахунками, продаж майже 7,5 млн тонн щебеню може поповнити бюджет УЗ на 788,6 млн грн.