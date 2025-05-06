"Укрзализныця" продаст на аукционе щебень: его добывают в собственных карьерах

АО " Укрзализныця " в июне после почти двухлетней паузы планирует провести аукционы по реализации щебеночной продукции, добываемой в собственных карьерах.

Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци" по результатам встречи с более чем 30 представителями бизнеса – потенциальными покупателями щебеночной продукции.

Отмечается, что УЗ готовится к торгам, учитывает потребности бизнеса и совершенствует процедуры сотрудничества. В частности, разработана программа продаж по каждому карьеру, а также предложен к обсуждению проект договора о приобретении щебеночной продукции. В настоящее время УЗ имеет достаточно технологических возможностей для отгрузки необходимого количества щебеночной продукции благодаря разветвленной системе предприятий в разных регионах Украины.

Планируют продать 1,5 млн тонн

Как сообщается, в общей сложности к продаже запланировано почти 1,5 млн тонн щебеночной продукции. Эти объемы будут реализованы постепенно и отдельными лотами.

Кроме того, во время встречи обсудили вопросы оплаты по контрактам по покупке щебеночной продукции, сроки отгрузки, размеры лотов, сертификаты качества, предложения к проекту договора по приобретению щебеночной продукции и другие вопросы.

"По итогам встречи участники договорились как можно быстрее провести обмен необходимой информацией и успешно и конкурентно приступить к первым аукционам по реализации щебеночной продукции на рыночных, прозрачных условиях", — отмечают в УЗ.

Отметим, в структуре АО «Укрзализныця» находятся 11 карьеров, в которых добывается щебеночная продукция, один карьер по добыче песка и один карьер по добыче песчано-гравийной смеси.

В апреле Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством. Предприятие сможет реализовать значительные объемы накопленных ресурсов, в том числе металлолома и щебеночной продукции.

По предварительным подсчетам, продажа почти 7,5 млн. тонн щебня может пополнить бюджет УЗ на 788,6 млн. грн.