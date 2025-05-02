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900 евро за тонну: "Укрзализныця" получила первую партию австрийских рельсов (ФОТО)
АО " Укрзализныця " получило 1,4 тыс. тонн рельсов производства австрийской компании Voestalpine Rail Technology GmbH.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что поставка осуществлена с опережением графика, что позволит увеличить темпы и объемы ремонта инфраструктуры на ключевых участках.
В УЗ отмечают, что контракт на поставку австрийских рельсов был подписан в начале апреля этого года в рамках совместного с Европейским банком реконструкции и развития проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги".
Тогда в торгах приняло участие 7 компаний, среди которых известные производители и трейдеры. Победителем стала Voestalpine Rail Technology GmbH, которая предложила 900 евро за тонну рельса.
В общей сложности "Укрзализныця" по этому контракту получит 36 тыс. тонн рельсов – этого хватит для ремонта и строительства 280 км путей.
Напомним, что в январе текущего года "Укрзализныця" получила 1,083 тыс. тонн рельсов производства французской компании Saarstahl Rail SAS. Это первая партия из 19 тысяч тонн рельсов, которые железная дорога получит в рамках межправительственного соглашения.