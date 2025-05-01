"Укрзализныця" получила 23 электростанции резервного питания от Нидерландов и Швейцарии

"Укрзализныця" получила 23 электростанции резервного питания, которые помогут обеспечить бесперебойное электроснабжение критической железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Поставка была осуществлена по координации Министерства энергетики Украины в рамках реализации международного проекта поддержки энергетической стабильности.

Оборудование предоставлено Министерством экономики и климата Нидерландов, а также одним из доноров из Швейцарии. Эти электростанции позволят железнодорожной отрасли работать без сбоев даже при повреждении основного энергоснабжения, что особенно важно в условиях постоянной угрозы со стороны Российской Федерации.

С начала полномасштабной войны Украина получила от Нидерландов 211 гуманитарных грузов общим весом около 2905 тонн, а от Швейцарии — 59 грузов весом 651 тонна.

Всего с марта 2022 в Украину прибыло 1770 гуманитарных энергетических грузов из 38 стран мира. Общий вес помощи превышает 22,85 тысяч тонн.

Министерство энергетики Украины поблагодарило международных партнеров за устойчивую поддержку и вклад в укрепление энергетической безопасности страны в условиях войны.

По состоянию на конец апреля благодаря международным партнерам 146 компаний энергетического сектора получили необходимую помощь. Также Фонд поддержки энергетики Украины имеет на счету около 1,2 млрд евро донорских средств.