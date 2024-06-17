- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
"Укрзализныця" получила от Всемирного банка помощь на $7 млн для восстановления инфраструктуры
По состоянию на июнь 2024 года в рамках проекта RELINC, организованного Всемирным банком, "Укрзализныця" уже получила оборудование и технику и более чем на 7 миллионов долларов.
Об этом сообщает Rail.insider со ссылкой на корпоративные каналы УЗ.
Среди полученного оборудования погрузчики, экскаваторы, автокран, самосвалы и другие инструменты для ремонта железнодорожной инфраструктуры. Ожидается, что к июлю будут доставлены финальные единицы оборудования общей стоимостью 1,5 млн. долларов.
Кроме того, "Укрзализныця" получит новые вагоны-платформы, что расширит возможности компании по доставке грузов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Мы имеем дело с большим количеством повреждений путей и мостов. Наши специалисты работают каждый день, не покладая рук, чтобы доставлять грузы и людей в те города и места, куда нужно. Благодаря проекту RELINC мы имеем возможность получать транспорт и оборудование, которые помогают быстро восстанавливать то, что, к сожалению, разрушает агрессор", - рассказал директор по корпоративным финансам "Укрзализныци" Юрий Немчиков.
Это уже не первая помощь в рамках этого проекта. Недавно "Укрзализныця" получила пять самосвалов.
Таким образом, поддержка Всемирного банка помогает украинской железной дороге восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать стабильное грузовое и пассажирское сообщение.
Железнодорожники планируют отремонтировать более тысячи километров путей
Недавно на железной дороге стартовал сезон ремонтно-путевых работ, который позволит обновить инфраструктуру на участках с интенсивным движением поездов. К концу 2024 года железнодорожники планируют отремонтировать более 1195 км путей и 1073 комплекта стрелочных переводов.
Для реализации этого проекта предприятие уже получило первую партию из 25 тыс. тонн рельсов от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения в Мариуполе был уничтожен единственный отечественный производитель железнодорожных рельсов, поэтому они являются сейчас критической позицией для компании. Только для выполнения ремонтов УЗ требует ежегодно 70-100 тыс. тонн рельсов.
Кроме того, во время войны почти ежедневно железнодорожники вынуждены восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру.