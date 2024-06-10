Швейцария поможет восстановить железнодорожную инфраструктуру Украины

Швейцария в 2024 году выделит дополнительные грантовые средства в сумме 10 млн. швейцарских франков на восстановление железнодорожной инфраструктуры Украины.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Проект соответствующего дополнительного соглашения к Грантовому соглашению между правительствами Украины и Правительством Швейцарской Конфедерации, которое было подписано в 2022 году, согласовал Кабинет министров Украины 7 июня 2024 года.

Что предполагает новое соглашение

Новое соглашение предусматривает поставку рельсовых скреплений в 2024-2025 годах для восстановления железнодорожной инфраструктуры, прежде всего на направлениях транспортных коридоров, граничащих со странами ЕС: Словакией, Румынией, Венгрией, Польшей, в направлении портов и Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) .

В частности, работы запланированы на следующие направления: Киев – Жмеринка – Подволочиск – Львов, Жмеринка – Вапнярка – Одесса; Киев – Гребенка – Красноград – Лозовая; Львов – Ужгород; Киев – Мироновка – Пятихатки – Чаплино.

"Укрзализныця планирует, используя указанные скрепления, восстановить в общей сложности 230 км железнодорожной инфраструктуры, повысить скорость и пропускную способность на отремонтированных участках и обеспечить бесперебойный перевозочный процесс железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении пресс-службы.

В УЗ напоминают, что Грантовое соглашение между правительством Украины и правительством Швейцарской Конфедерации по Проекту экстренной поддержки для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины было подписано 23 декабря 2022 года.

Оно предусматривало финансирование в сумме до 14 млн. швейцарских франков рельсовых скреплений для улучшения и восстановления до 270 км железнодорожной инфраструктуры Украины от швейцарской компании Schwihag AG. Эти скрепления использовались в таких важных направлениях, в частности как: Киев-Одесса, Киев-Днепр, Киев-Львов, Львов-Ужгород.

Напомним, в мае "Укрзализныця" получила первую партию из 25 тыс. тонн рельсов от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Передача прошла в рамках "Программы экстренного восстановления" от Правительства Японии. Полученные рельсы Р-65 "Укрзализныця" будет использовать для восстановления и капитального ремонта путей 1520 мм.

Добавим, что на железной дороге стартовал сезон ремонтно-путевых работ, который позволит обновить инфраструктуру на участках с интенсивным движением поездов. К концу 2024 года железнодорожники планируют отремонтировать более 1195 км путей и 1073 комплекта стрелочных переводов.

Кроме ремонта путей, "Укрзализныця" в этом году планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказала строительство 66 новых, в том числе 4 – для лиц с инвалидностью. Обновить собираются и вагоны для перевозки дипломатических делегаций.

Фото: ua.depositphotos.com