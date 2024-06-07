Правительство Швейцарии выделит более 60 млн евро на поддержку Украины в сфере цифровизации

Правительство Швейцарии выделит на продолжение поддержки Украины в сферах цифровизации и электронного управления 58,7 млн. швейцарских франков (60,6 млн. евро по курсу НБУ) в течение следующих четырех лет.

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Решение об этом было принято Федеральным советом на заседании 7 июня, сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

"Таким образом, Швейцария продвигает демократические реформы в Украине через цифровизацию и в то же время повышает прозрачность государственных услуг. Оба направления имеют решающее значение для восстановления Украины", - говорится в сообщении правительства.

Почему поддержка в области цифровизации так важна

В швейцарском правительстве отмечают, что с начала агрессии России против Украины ситуация с безопасностью в стране значительно ухудшилась. Миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами, и для того чтобы они продолжали иметь доступ к государственным услугам, эти услуги должны быть доступны в цифровом виде.

Это серьезный вызов для украинской администрации. Благодаря поддержке со стороны Швейцарии и других международных партнеров, удалось продвинуть цифровизацию в государственном управлении и удовлетворить растущий спрос на цифровые услуги.

Важной составляющей этого успеха является приложение "Дія", которым сейчас пользуются более 20 миллионов украинцев, например для уплаты налогов или продления срока действия водительских прав.

"Эта инициатива стала возможна благодаря проекту "Электронное управление для подотчетности и участия" (EGAP), который способствует цифровой трансформации украинской администрации и поддерживается Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) с 2015 года", - подчеркивают в пресс-службе.

Кроме того, EGAP повышает прозрачность и снижает уязвимость украинской администрации перед коррупцией. EGAP также включает в себя инструменты электронной демократии, которые позволяют населению участвовать в политических процессах, тем самым укрепляя процессы демократических реформ.

Швейцария продолжает проект EGAP

Поскольку EGAP добился успеха в цифровизации услуг, оказываемых государством, и содействия прозрачности в украинском управлении, Федеральный совет принял решение о том, что Швейцария продолжит поддерживать проект. Финансирование будет осуществляться из регулярного бюджета международного сотрудничества и будет сосредоточено, в частности, на проектах в регионах, затронутых войной и имеющих важное значение для будущего восстановления страны. Одними из ключевых направлений станут здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.

Швейцария объявит о своей поддержке в области цифровизации и электронного управления на следующей Конференции по восстановлению Украины (URC), которая состоится 11 и 12 июня 2024 года в Берлине. Целью конференции является мобилизация дальнейшей международной поддержки восстановления Украины. Две предыдущие конференции прошли в Лугано в 2022 году и в Лондоне в 2023 году.

Фото: ua.depositphotos.com