Уряд Швейцарії виділить понад €60 млн на підтримку України в галузі цифровізації

Уряд Швейцарії виділить на продовження підтримки України у сферах цифровізації та електронного урядування 58,7 млн швейцарських франків (60,6 млн євро за курсом НБУ) впродовж наступних чотирьох років.

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Рішення про це було ухвалене Федеральною радою на засіданні 7 червня, повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

"Таким чином Швейцарія просуває демократичні реформи в Україні через цифровізацію та водночас підвищує прозорість державних послуг. Обидва напрями мають вирішальне значення для відновлення України", - йдеться в повідомленні уряду.

Чому підтримка у сфері цифровізації є важливою

У швейцарському уряді зазначають, що з початку агресії Росії проти України ситуація із безпекою в країні значно погіршилася. Мільйони українців стали вимушеними переселенцями, і для того, щоб вони продовжували мати доступ до державних послуг, ці послуги мають бути доступні у цифровому вигляді.

Це є серйозним викликом для української адміністрації. Завдяки підтримці з боку Швейцарії та інших міжнародних партнерів вдалося просунути цифровізацію в державному управлінні та задовольнити зростаючий попит на цифрові послуги.

Важливою складовою цього успіху є додаток "Дія", яким зараз користуються понад 20 мільйонів українців, наприклад, для сплати податків чи продовження терміну дії водійських прав.

"Ця ініціатива стала можливою завдяки проєкту "Електронне управління для підзвітності та участі" (EGAP), який сприяє цифровій трансформації української адміністрації та підтримується Швейцарським агентством з розвитку та співробітництва (SDC) з 2015 року", - підкреслюють у пресслужбі.

Крім того, EGAP підвищує прозорість та знижує вразливість української адміністрації перед корупцією. EGAP також включає інструменти електронної демократії, які дозволяють населенню брати участь у політичних процесах, тим самим зміцнюючи процеси демократичних реформ.

Швейцарія продовжує проєкт EGAP

Оскільки EGAP досяг успіху в цифровізації послуг, що надаються державою, та сприяння прозорості в українському управлінні, Федеральна рада ухвалила рішення про те, що Швейцарія продовжить підтримувати проєкт. Фінансування буде здійснюватися з регулярного бюджету міжнародного співробітництва і буде зосереджено, зокрема, на проєктах у регіонах, яких торкнулася війна і які мають важливе значення для майбутнього відновлення країни. Одними з ключових напрямів стануть охорона здоров'я, освіта та гуманітарне розмінування.

Швейцарія оголосить про свою підтримку у сферах цифровізації та електронного управління на наступній Конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 11 та 12 червня 2024 року у Берліні. Метою конференції є мобілізація подальшої міжнародної підтримки відновлення України. Дві попередні конференції пройшли у Лугано у 2022 році та у Лондоні у 2023 році.

Фото: ua.depositphotos.com