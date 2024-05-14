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В Україні запрацював Кабінет водія для юридичних осіб
Міністерство внутрішніх справ запустило новий онлайн-сервіс Кабінет водія для бізнесу. Відтепер юридичні особи зможуть простіше та ефективніше управляти своїми транспортними засобами та отримувати послуги МВС в режимі онлайн.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Серед ключових функцій Кабінету водія для бізнесу:
- Перегляд автопарку компанії з інформацією про марку, номерні знаки, страхові поліси та належних користувачів транспортних засобів.
- Можливість призначати відповідальних осіб для кожного автомобіля.
- Призначення відповідальної особи за ведення кабінету юридичної особи.
- Отримання інформації про статус замовлених послуг.
Згідно з повідомленням, станом на перший квартал 2024 року у власності юридичних осіб в Україні перебувало близько 1,1 млн транспортних засобів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"За 2023 рік юридичними особами здійснено більше 10 тисяч операцій із призначення належного користувача, фізично здійснюючи візит до сервісних центрів МВС. Це відносно невелика кількість операцій, і зокрема ми повʼязуємо такий низький показник із незручним чинним механізм отримання послуги. Цифровізація має змінити ситуацію на краще", - прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.
Доступ до Кабінету водія для бізнесу забезпечується через авторизацію за електронною печаткою підприємства. З алгоритмом призначення належного користувача можна ознайомитись на сайті МВС.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство внутрішніх справ представило два нових сервіси - електронний кабінет постраждалого та гарячу лінію контакт-центру для надання послуг соціального захисту військовослужбовцям, поліцейським та членам їхніх сімей.
Джерело фото: ua.depositphotos.com