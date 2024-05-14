В Україні запрацював Кабінет водія для юридичних осіб

Міністерство внутрішніх справ запустило новий онлайн-сервіс Кабінет водія для бізнесу. Відтепер юридичні особи зможуть простіше та ефективніше управляти своїми транспортними засобами та отримувати послуги МВС в режимі онлайн.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Серед ключових функцій Кабінету водія для бізнесу:

Перегляд автопарку компанії з інформацією про марку, номерні знаки, страхові поліси та належних користувачів транспортних засобів.

Можливість призначати відповідальних осіб для кожного автомобіля.

Призначення відповідальної особи за ведення кабінету юридичної особи.

Отримання інформації про статус замовлених послуг.

Згідно з повідомленням, станом на перший квартал 2024 року у власності юридичних осіб в Україні перебувало близько 1,1 млн транспортних засобів.

"За 2023 рік юридичними особами здійснено більше 10 тисяч операцій із призначення належного користувача, фізично здійснюючи візит до сервісних центрів МВС. Це відносно невелика кількість операцій, і зокрема ми повʼязуємо такий низький показник із незручним чинним механізм отримання послуги. Цифровізація має змінити ситуацію на краще", - прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Доступ до Кабінету водія для бізнесу забезпечується через авторизацію за електронною печаткою підприємства. З алгоритмом призначення належного користувача можна ознайомитись на сайті МВС.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство внутрішніх справ представило два нових сервіси - електронний кабінет постраждалого та гарячу лінію контакт-центру для надання послуг соціального захисту військовослужбовцям, поліцейським та членам їхніх сімей.

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