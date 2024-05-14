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В Украине заработал Кабинет водителя для юридических лиц
Министерство внутренних дел запустило новый онлайн-сервис Кабинет водителя для бизнеса. Теперь юридические лица смогут проще и эффективнее управлять своими транспортными средствами и получать услуги МВД в режиме онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Среди ключевых функций Кабинета водителя для бизнеса:
- Просмотр автопарка компании с информацией о марке, номерных знаках, страховых полисах и надлежащих пользователях транспортных средств.
- Возможность назначать ответственных лиц для каждого автомобиля.
- Назначение ответственного за ведение кабинета юридического лица.
- Получение информации о статусе заказанных услуг.
Согласно сообщению, на первый квартал 2024 года в собственности юридических лиц в Украине находилось около 1,1 млн транспортных средств.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"За 2023 год юридическими лицами совершено более 10 тысяч операций по назначению надлежащего пользователя, физически осуществляя визит в сервисные центры МВД. Это относительно небольшое количество операций, и в частности мы связываем такой низкий показатель с неудобным действующим механизмом получения услуги. Цифровизация должна изменить ситуацию к лучшему ", - прокомментировал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый" .
Доступ к Кабинету водителя для бизнеса обеспечивается через авторизацию по электронной печати предприятия. С алгоритмом назначения должного пользователя можно ознакомиться на сайте МВД.
Напомним, недавно Министерство внутренних дел представило два новых сервиса – электронный кабинет пострадавшего и горячую линию контакт-центра для предоставления услуг социальной защиты военнослужащим, полицейским и членам их семей.
Источник фото: ua.depositphotos.com