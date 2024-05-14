В Украине заработал Кабинет водителя для юридических лиц

Министерство внутренних дел запустило новый онлайн-сервис Кабинет водителя для бизнеса. Теперь юридические лица смогут проще и эффективнее управлять своими транспортными средствами и получать услуги МВД в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Среди ключевых функций Кабинета водителя для бизнеса:

Просмотр автопарка компании с информацией о марке, номерных знаках, страховых полисах и надлежащих пользователях транспортных средств.

Возможность назначать ответственных лиц для каждого автомобиля.

Назначение ответственного за ведение кабинета юридического лица.

Получение информации о статусе заказанных услуг.

Согласно сообщению, на первый квартал 2024 года в собственности юридических лиц в Украине находилось около 1,1 млн транспортных средств.

"За 2023 год юридическими лицами совершено более 10 тысяч операций по назначению надлежащего пользователя, физически осуществляя визит в сервисные центры МВД. Это относительно небольшое количество операций, и в частности мы связываем такой низкий показатель с неудобным действующим механизмом получения услуги. Цифровизация должна изменить ситуацию к лучшему ", - прокомментировал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый" .

Доступ к Кабинету водителя для бизнеса обеспечивается через авторизацию по электронной печати предприятия. С алгоритмом назначения должного пользователя можно ознакомиться на сайте МВД.

Напомним, недавно Министерство внутренних дел представило два новых сервиса – электронный кабинет пострадавшего и горячую линию контакт-центра для предоставления услуг социальной защиты военнослужащим, полицейским и членам их семей.

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